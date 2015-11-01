У столиці Сомалі вибухи та стрілянина: загинули не менше двох осіб
Поліція підозрює ісламістів у нападі на готель в центрі міста.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела в місцевій поліції і відомості очевидців.
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Відзначається, що біля готелю Sahafi, у якому часто зупиняються чиновники, раніше вибухнув замінований автомобіль, а після цього невідомі увірвалися в готель. Почалася перестрілка з поліцією.
"Виявлені тіла двох мирних жителів, але кількість жертв може збільшитися", - повідомив представник поліції Ахмед Нур.
Правоохоронці підозрюють, що бойовики можуть належати до ісламістського угруповання "Аш-Шабаб", але поки ніхто не взяв на себе відповідальності за інцидент.
Раніше повідомлялося, що бойовики "Аш-Шабаб" захопили заручників після жорсткої посадки літака в Сомалі.