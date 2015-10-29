Бойовики "Аш-Шабаб" захопили заручників після жорсткої посадки літака в Сомалі

Бойовики радикального угрупування "Аш-Шабаб" захопили заручників після жорсткої посадки в Сомалі транспортного літака, на борту якого перебували 12 осіб, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство DPA.

Раніше повідомлялося, що в середу на південь від столиці Сомалі Могадішо здійснив жорстку посадку транспортний літак, ніхто з тих, хто знаходився на борту, не постраждав. Представник місцевої адміністрації Мохамед Хусейн Шинеа заявляв пресі, що знаходилися в літаку і сам літак охороняють представники Африканського союзу (АС) та сомалійські військовослужбовці.

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"Зараз я підтверджую, що команда і літак в руках "Аш-Шабаб", — заявив пізніше Шинеа, додавши, що, за його інформацією, кілька людей на літаку є вихідцями з США.

За даними агентства, Пентагон підтвердив факт події, проте заперечує, що на борту літака могли перебувати цивільні особи або військовослужбовці з США. Також літак з вантажем для загонів Африканського союзу прямував не із США, а з столиці Кенії Найробі в аеропорт, розташований на військовій базі південної провінції Сомалі Нижня Шабелле, відзначає DPA з посиланням на Пентагон.