На місці катастрофи російського літака знайдено "чорні ящики", розпочато розшифровку

Про це пишуть "Известия".

Розпочато розшифровку "чорних скриньок". Росавіація і МАК будуть брати участь у розслідуванні причин катастрофи російського лайнера.

Одна з версій аварії - технічна несправність літака. Пілот літака авіакомпанії "Когалимавіа" перед катастрофою запросив екстрену посадку в аеропорту міста Ель-Аріш на півночі Синаю через технічну проблему, повідомляють авіаційна влада Єгипту.

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За словами представника єгипетського комітету з розслідування авіаційних інцидентів Аймана аль-Мугадема, пілот попередив наземних диспетчерів, що на літаку виникла "технічна проблема" і йому потрібно приземлитися якомога швидше.

Згідно з радарним спостереженнями, літак знижувався зі швидкістю два кілометри в хвилину перед тим, як він впав на землю.

Як повідомляв УНІАН, на борту літака А-321, що прямував до Санкт-Петербурга з Шарм-ель-Шейха, перебували 224 людини. Серед пасажирів лайнера було 4 громадян України.