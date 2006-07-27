Українські військові готові вирушити в Ліван

В разі прийняття політичного рішення Збройні Сили України готові виконувати миротворчі завдання в зоні лівансько-ізраїльського конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції на військовому полігоні «Широкий лан» сказав начальник Генерального штабу ЗСУ, генерал-полковник Сергій КИРИЧЕНКО.

«Генштаб не пропонував Міністерству оборони відправити цей (миротворчий) контингент в зону цього конфлікту, але якщо буде політичне рішення про відправку, то ЗС готові це завдання виконати», - сказав С.КИРИЧЕНКО.

Він зазначив, що Генштаб оцінює можливість відправити в зону цього конфлікту підрозділ, який за кількісними показниками приблизно відповідає батальйонній тактичній групі.

С.КИРИЧЕНКО зауважив, що для підготовки такого підрозділу Генеральному штабу потрібно близько трьох місяців, при чому цей час потрібен більше на визначення військовослужбовців, які готові поїхати в зону конфлікту – узгодити питання з їх сім’ями, провести відповідні кадрові призначення та завершити підготовку для виконання специфічних завдань в цьому регіоні.

«Збройні Сили готові до виконання миротворчих завдань», - запевнив С. КИРИЧЕНКО.