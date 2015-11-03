У Пентагоні назвали можливі причини теплового спалаху в момент катастрофи A321

Про це ABC News повідомило джерело в Пентагоні, передає РБК.

За словами чиновника, в районі падіння літака спостерігалася військова активність, яка і могла бути зафіксована супутником. В той же час причиною сплеску могло бути або зіткнення літака з землею, або щось, що сталося з літаком в небі, сказав він.

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Супутник, як пояснило джерело ABC, спроектований для відстеження запуску ракет. Зіткнення літака з ракетою він назвав малоймовірним, оскільки в такому випадку був би зафіксований слід запуску.

Нагадаємо, раніше телеканал CBS News повідомляв, що причиною теплового спалаху могла бути бомба або вибух в паливному баку внаслідок поломки обладнання літака.