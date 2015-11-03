Бойові літаки США і РФ відпрацювали небезпечне зближення в небі над Сирією

Про це сьогодні заявив начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ генерал-полковник Андрій Картаполов, повідомляє РИА Новости.

Він нагадав, що в рамках взаємодії з міжнародною антитерористичною коаліцією та країнами регіону щодо запобігання інцидентів в повітрі по забезпеченню безпеки над Сирією успішно розвивається співпраця з американськими колегами.

"Сьогодні в 11 годин ранку за московським часом (10 ранку за Києвом) відбулося спільне тренування ВПС Росії і США щодо дій екіпажів і наземних служб у випадках небезпечного зближення літаків", - сказав Картаполов.

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Він підкреслив, що в ході тренування були відпрацьовані питання оповіщення, організації і взаємодії, обміну інформацією між штабами оперативних груп і пунктами управління ВПС Росії на авіабазі "Хмеймім" та центром стратегічних повітряних операцій США в Катарі, а також взаємного інформування про небезпечну військову діяльність у повітряному просторі Сирії.

"Екіпажі літаків ВПС Росії і міжнародної коаліції в спеціально призначеній зоні здійснили зближення на мінімально безпечну відстань у 3 морські милі, встановили один з одним зв'язок на заздалегідь визначеній частоті і обмінялися повідомленнями про параметри свого польоту російською і англійською мовами", - повідомив генерал.

За його словами, після повернення літаків на аеродроми по лінії прямого зв'язку, що встановлена між пунктами управління ВКР Росії на "Хмеймімі" і ВПС США в Катарі, відбувся розбір польотів.