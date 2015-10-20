США і Росія домовилися про безпеку польотів в Сирії

Про це заявив журналістам офіційний представник військового відомства РФ генерал-майор Ігор Конашенков, повідомляє РИА Новости.

"Буквально сьогодні вранці ми отримали від наших американських колег погоджений ними меморандум про запобігання повітряних інцидентів в Сирійській Арабській Республіці. Розраховуємо, що цей документ буде поширюватися на авіацію всіх країн антиіділовської коаліції. Принаймні, американці зобов'язалися довести узгоджені правила до всіх своїх партнерів, що діють на території Сирії", - сказав Конашенков.

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За його словами, Росія, безумовно, вважає підписання подібного документа важливим кроком, що має практичне значення.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністерство оборони Росії і Туреччини налагодили прямий зв'язок для забезпечення безпеки польотів російської бойової авіації біля турецького кордону над Сирією.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів по території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.



