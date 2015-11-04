Голова національної розвідки США вважає, що діями у Сирії Путін намагався показати світу свою значимість

01:46, 04 листопада 2015
Світ
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Втрутившись в сирійський конфлікт, Путін намагався показати всьому світу свою значимість.

REUTERS

Таку думку висловив голова національної розвідки США Джеймс Клеппер, передає Голос Америки.

"Путін, напевно, уявляв, як він приїде на «білому коні» і врятує Сирію, стане рятівником регіону, покаже, наскільки він сам і Росія є важливими у світі, які вони велика сила", - зазначив він.

Клеппер припустив, що Росії доведеться посилати до Сирії додаткові війська і озброєння.

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"Але їм, напевно, доведеться послати ще більше так званих радників. Цікаво, що на відміну від присутності Росії в Україні, яку вони ніколи не визнали, в цьому випадку все дуже відкрито. Думаю, що ще однією його метою є показати результати модернізації армії".

Як повідомляв УНІАН раніше, за словами Клеппера, дії Росії в Сирії не мають стратегічного плану і відбуваються так, як вкаже президент Володимир Путін. Також він висловив сумнів в тому, що зовнішня політика Москви при Путіні носить довгостроковий характер.

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