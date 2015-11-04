Голова національної розвідки США вважає, що діями у Сирії Путін намагався показати світу свою значимість

Таку думку висловив голова національної розвідки США Джеймс Клеппер, передає Голос Америки.

"Путін, напевно, уявляв, як він приїде на «білому коні» і врятує Сирію, стане рятівником регіону, покаже, наскільки він сам і Росія є важливими у світі, які вони велика сила", - зазначив він.

Клеппер припустив, що Росії доведеться посилати до Сирії додаткові війська і озброєння.

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"Але їм, напевно, доведеться послати ще більше так званих радників. Цікаво, що на відміну від присутності Росії в Україні, яку вони ніколи не визнали, в цьому випадку все дуже відкрито. Думаю, що ще однією його метою є показати результати модернізації армії".

Як повідомляв УНІАН раніше, за словами Клеппера, дії Росії в Сирії не мають стратегічного плану і відбуваються так, як вкаже президент Володимир Путін. Також він висловив сумнів в тому, що зовнішня політика Москви при Путіні носить довгостроковий характер.