Голова Національної розвідки США вважає, що у Путіна немає стратегічного плану

Він заявив в інтерв'ю CNN, що сумнівається в тому, що зовнішня політика Москви при Путіні носить довгостроковий характер.

«Особисто у мене є сумніви, чи є у нього [Путіна] якась довгострокова стратегія або ж він приймає ризиковані рішення кожен день, — заявив Клеппер, пише РБК.

Читайте такожРейтинг любові до Путіна у Криму "злетів" до позначки 96%

На його думку, втручання в сирійський конфлікт — «ще одне тому підтвердження». Клеппер вважає, що Путін, почавши військову операцію в Сирії, показав себе як політика «імпульсивного і авантюрного».

Глава Національної розвідки США також сумнівається, що у Путіна є конкретний план дій військової операції в Сирії. «Думаю, він імпровізує з дня у день», — відповів Клеппер на запитання ведучого.

Вираз «план Путіна», що визначає політичну і економічну програму президента Росії, увійшов в ужиток після того, як у 2007 році його ввів голова вищої ради «Єдиної Росії» Борис Гризлов. Сам Путін заявляв, що цей вислів придумав не він і він означає план розвитку країни. У 2008 році Свердловський обласний суд постановив, що словосполучення «план Путіна» не є інтелектуальною власністю партії «Єдина Росія», і дозволив громадянам використовувати його на свій розсуд.

План Путіна в Сирії в серпні цього року роз'яснив МЗС Росії. Як пише РБК, суть плану президента полягає в тому, щоб створити в Сирії «широкий антитерористичний фронт» з боротьби з «Ісламською державою».

30 вересня Росія почала військову операцію в Сирії, яка полягає в авіаційній підтримці дій сирійської армії проти бойовиків «Ісламської держави». Після цього західні ЗМІ і правозахисники повідомляли, що авіаудари завдаються не тільки по бойовиках ІД, але і по повстанцям. Москва ці повідомлення завжди відкидає і називає розв'язаною проти Росії інформаційною кампанією.