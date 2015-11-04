У Великобританії знайшли загублений мультфільм Діснея

Шестихвилинна чорно-біла стрічка була знята в 1928 році. Її головний герой – кролик Освальд, перший анімаційний персонаж, придуманий знаменитим мультиплікатором, передає Бі-бі-сі.

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На студії Діснея заявили, що вже відреставрували плівку і мають намір у грудні вперше показати мультфільм широкій публіці.

Щасливий кролик Освальд був придуманий Уолтом Діснеєм спільно з Абом Айверксом в 1927 році, а перший мультфільм про нього вийшов через рік.

Кролик Освальд вважається прообразом Міккі-Мауса, оскільки останнього Уолт Дісней придумав після того, як через конфлікт з партнерами вирішив зробити власний мультфільм.