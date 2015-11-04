У Великобританії знайшли загублений мультфільм Діснея
07:08, 04 листопада 2015Світ
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У британському архіві знайшли мультфільм Уолта Діснея, який вважався загубленим останні 90 років.
Кролик Освальд вважається прообразом Міккі-Мауса / m.yes.com.ru
Шестихвилинна чорно-біла стрічка була знята в 1928 році. Її головний герой – кролик Освальд, перший анімаційний персонаж, придуманий знаменитим мультиплікатором, передає Бі-бі-сі.
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На студії Діснея заявили, що вже відреставрували плівку і мають намір у грудні вперше показати мультфільм широкій публіці.
Щасливий кролик Освальд був придуманий Уолтом Діснеєм спільно з Абом Айверксом в 1927 році, а перший мультфільм про нього вийшов через рік.
Кролик Освальд вважається прообразом Міккі-Мауса, оскільки останнього Уолт Дісней придумав після того, як через конфлікт з партнерами вирішив зробити власний мультфільм.
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