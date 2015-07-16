Disney почав розробку фільму за мотивами одного з своїх мультфільмів

Планується створити не анімаційну, а ігрову картину - з живими акторами. Сценарій до пригодницької комедії напишуть Деміан Шеннон і Марк Свіфт, відомі по хоррору "П'ятниця 13-е", повідомляє The Hollywood Reporter, передає Lenta.ru.

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В центрі історії будуть товариш Аладдіна - добрий дух Джин. У стрічці розкажуть, як він став рабом чарівної лампи. Продюсером фільму виступить Тріп Вінсон, який зараз працює над стрічкою про Прекрасного принца.

Дати знімального процесу і виходу картини в прокат поки не уточнюються. Невідомі також імена режисера і виконавців головних ролей.

Мультиплікаційний фільм "Аладдін" вийшов на екрани в 1992 році і став однією з найуспішніших картин студії - вона отримала дві премії "Оскар" і заробила понад $500 млн у світовому прокаті. Джина в мультфільмі озвучив актор Робін Вільямс (покінчив з собою в 2014 році). У 1994 році з'явився сіквел "Повернення Джафара", а в 1996 році - тріквел "Аладдін і король розбійників".

Історія Аладдіна і Джина розповідається у збірнику арабських казок "Тисяча і одна ніч". У казці герой - підліток, якого обманом змушують викрасти з таємної печери чарівну лампу. Незабаром Аладдін дізнається про магічні властивості предмета, а дух, який живе в лампі допомагає йому набути багатства і одружитися на дочці султана. В оповіданні джин описується як дух, який беззастережно виконує доручення власника лампи. Дружні стосунки між ним і Аладдіном - видумка диснеївських аніматорів.