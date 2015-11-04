Спецслужбам Британії хочуть дозволити переглядати історію відвідувань інтернет-користувачів

Згідно з новим законопроектом, інтернет та телекомунікаційні компанії, а також оператори мобільного зв'язку зобов'язані будуть протягом року зберігати інформацію про діяльність своїх клієнтів в мережі з тим, щоб спецслужби при необхідності могли з цими даними ознайомитися, передає РИА Новости.

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Інформація, згідно з пропозиціями уряду, буде збиратися з усіх пристроїв — як зі стаціонарних комп'ютерів, так і з планшетів, ноутбуків і смартфонів.

Співробітники поліції і спецслужб зможуть користуватися цими відомостями не тільки для пошуку злочинців, але й при різних розслідуваннях, зокрема, під час пошуку зниклих людей.

"В інтернет-просторі не повинно залишитися місця, в якому ті, хто хоче заподіяти нам шкоду, будуть відчувати себе в безпеці", — сказала міністр внутрішніх справ Тереза Мей, представляючи законопроект у парламенті країни.

"Але я підкреслюю, що повноваження і масштаб діяльності спецслужб повинні чітко передбачатися та жорстко контролюватися", — підкреслила міністр.

Мей підкреслила, що британці не повинні побоюватися того, що влада буде надто вже вторгатися в їхнє приватне життя. Мова, за її словами, йдеться лише про збір базової інформації, "сучасному еквіваленті деталізованого рахунку за телефон". Зберігатися буде інформація про імена відвідуваних доменів, але не про конкретні сторінки всередині даних сайтів або пошукові запити.