ДП "Антонов": Ан-12, що впав у Південному Судані, не мав підстав літати

Про це йдеться у переданній УНІАН заяві ДП «Антонов».

Згідно з інформацією, наявною в ДП «Антонов», літак Ан-12Б, бортовий номер EY-406, зав. №01347704, був зареєстрований у Республіці Таджикистан. Цей літак був побудований на Ташкентському Авіаційному Виробничому Об’єднанні 26 лютого 1971 року.

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"За даними ДП «Антонов», Ан-12Б (зав. №01347704) не мав підстав для виконання польотів, оскільки своєчасно на ньому не був виконаний комплекс технічного обслуговування, передбачений експлуатаційною документацією, в тому числі роботи зі збільшення ресурсів та строків служби, а також необхідні доробки для виконання подальшої безпечної експлуатації", - заявили у ДП "Антонов".

Згідно з міжнародними правилами ICAO, авіаційна влада Південного Судану – країни, де відбулася катастрофа, або Республіки Таджикистан – країни реестрації, має офіційно повідомити Державну Авіаційну Адміністрацію України, або Бюро з розслідуванні катастроф та інцидентів цивільних повітряних суден України про факт катастрофи, наголошується у заяві.

"Авіаційною владою України буде прийняте рішення щодо участі ДП «Антонов» у розслідуванні даної катастрофи. ДП «Антонов» висловлює глибоке співчуття сім’ям всіх постраждалих внаслідок катастрофи Ан-12Б", - заявили у ДП «Антонов».

Як повідомляв УНІАН, Ан-12 з російським екіпажем на борту зазнав аварії в Південному Судані відразу після вильоту з аеропорту Джуби. Літак звалився на берег річки Білий Ніл, де в той момент знаходилися рибалки. За даними місцевих ЗМІ, жертвами катастрофи стали понад 40 осіб. На самому літаку було п'ять членів екіпажу і сім пасажирів.