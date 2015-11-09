У Кремлі заявили про отримання від Лондона "певних даних" щодо катастрофи А321

Як зазначає РИА Новости, раніше МЗС Великобританії офіційно заявило, що Лондон передав Москві висновки про велику ймовірність версії теракту на борту А321, засновані на розвідданих.

"Можна підтвердити, що дійсно, певні дані передавалися британською стороною. Які саме, я вам сказати не можу, оскільки не володію такою інформацією. Природно, ми розраховуємо на взаємодію з усіма країнами, які можуть надати допомогу в розслідуванні цієї страшної трагедії", - сказав він журналістам.

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Відповідаючи на питання, чи можна підтвердити версію теракту, Пєсков сказав, що "це справа слідства".

Як повідомляв УНІАН, слідство на 90% впевнена, що на борту російського лайнера в Єгипті вибухнула бомба.

Нагадаємо, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу здійснював рейс з єгипетського Шарм-ель-Шейха в Санкт-Петербург, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.

У Кремлі не заперечують версію теракту на борту літака, однак первісною причиною розглядають технічну несправність.