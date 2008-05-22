Рішення російського МЗС абсолютно неадекватне - Тарасюк

Голова паралментського Комітету з питань євро інтеграції, голова Народного Руху України Борис ТАРАСЮК вважає рішення російського Міністерства закордонних справ щодо запровадження обмежень на в’їзд до Росії стосовно ряду українських політиків абсолютно неадекватним.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Народного Руху України, про це він заявив, коментуючи згадане рішення сайтові НРУ.

«Ми не можемо заборонити будь-якій країні приймати рішення про обмеження в’їзду до цієї країни. Але такі дії російської сторони є абсолютно неадекватними та необґрунтованими, і тому не можуть бути відповіддю на закономірну заборону в’їзду в Україну пану ЛУЖКОВУ, який порушив Конституцію і законодавство України», – сказав голова Комітету ВР.

Б.ТАРАСЮК пояснив свою позицію: «Враховуючи попередні вояжі пана ЛУЖКОВА до Криму, він був попереджений Службою безпеки України про власну відповідальність. А він цим попередженням знехтував і вдався до висловлювань, які порушують українську Конституцію та чинні законодавчі акти. За що цілком закономірно був позбавлений права в’їзду на територію України», - зазначив він.

«Мені невідомі українські політики, які б приїжджали до Москви, Санкт-Петербургу, інших регіонів РФ, і говорили про те, що історично ці території належать Україні, і тому мають бути повернуті. Таких політиків в Україні немає», - додав Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні МЗС Росії постановив запровадити обмеження на в`їзд до Росії для низки українських політиків.

Таке рішення було прийнято у зв`язку з прийняттям владою України рішення про заборону мерові Москви Юрієві ЛУЖКОВУ в`їжджати на територію України.

Довідка УНІАН. Служба безпеки України 12 травня заборонила мерові Москви Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд до України через його вислови щодо Севастополя.

За словами начальника прес-служби СБУ Марини ОСТАПЕНКО, таке рішення спецслужби викликане тим, що громадянин РФ Ю.ЛУЖКОВ проігнорував попередження СБУ про неприпустимість здійснення дій, які завдають шкоди національним інтересам України та її територіальній цілісності.

10 травня у Сімферопольському аеропорту Ю.ЛУЖКОВУ співробітники СБУ вручили письмове попередження про неприпустимість таких протиправних дій.

11 травня в Севастополі на урочистостях з нагоди 225-річчя Чорноморського флоту РФ Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання державної належності Севастополя «залишилося невирішеним», і Росія це питання вирішуватиме на користь свого «державного права».