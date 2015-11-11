Словенія почала відгороджуватися парканом від Хорватії

За словами очевидців, до кордону прибули фури, навантажені колючим дротом, військові і поліцейські.

Зведення паркану почнеться вже в найближчі години. Він покликаний зупинити потік нелегальних мігрантів, що йде через країну, повідомляє Lenta.ru.

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Рішення про будівництво загородження було прийнято словенським урядом 10 листопада після того, як прем'єр Мирослав Церар оголосив про намір Австрії скоротити число мігрантів, які прибувають в країну, до шести тисяч чоловік в день.

Рішення Вени викликало занепокоєння в Любляні: словенський уряд побоюється, що основна маса біженців сконцентрується в Словенії, що з урахуванням прийдешньої зими і недостатньої інфраструктури може викликати гуманітарну катастрофу.