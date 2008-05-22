Китай терміново потребує матеріальної допомоги

Китай сподівається, що світова спільнота при розгляді можливості надання постраждалим районам країни матеріальної допомоги в пріоритетному порядку враховує потребу в наданні наметів, заявив сьогодні офіційний представник МЗС КНР Цинь Ган. На регулярній прес-конференції в Пекіні Цинь Ган зазначив, що для подолання наслідків землетрусу китайській стороні терміново потрібна матеріальна допомога світової спільноти, особливо у вигляді наметів і польових будиночків. За неповною статистикою, постраждалим районам зараз потрібно 3,3 млн. наметів, а туди в терміновому порядку перекинуто тільки 400 тис.

Наразі зарубіжні країни пообіцяли надати Китаю 151,9 тис. наметів, 11,5 тис. з них були доставлені в постраждалі райони.

Дипломат також зазначив, що крім наметів, постраждалим районам також терміново потрібні ковдри, одяг, продукти харчування, медична апаратура, медикаменти і технічне устаткування зв`язку, передає "Синьхуа".

Нагадаємо, землетрус силою 8 балів за шкалою Ріхтера стався в Сичуані вранці 12 травня 2008 р. Епіцентр підземних поштовхів був у повіті Веньчуань на глибині 29 км і за 92 км на північний захід від адміністративного центру провінції - міста Ченду. Землетрус в Сичуані став найпотужнішим у цьому районі за останні 32 роки. За уточненими даними, жертвами землетрусу в Китаї сталі 51 тис. 151 людина. Зниклими без вісті вважаються 29 тис. 328 людей, поранення в результаті землетрусу одержали майже 300 тисяч. Стихійне лихо зруйнувало кілька мільйонів житлових будинків, в деяких містах зруйновано більше 80% всіх будівель.

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