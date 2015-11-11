Олланд відмовився обідати з Роухані без алкогольних напоїв на столі

Зокрема, іранці наполягали, щоб на столі, згідно з мусульманськими традиціями, було халяльне м'ясо і відсутні алкогольні напої, передає Lenta.ru з посиланням на The Independent.

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Зважаючи на це в Парижі запропонували іранцям провести сніданок, на якому не будуть подавати спиртне. Проте іранці в свою чергу відмовилися, заявивши, що "це дуже дешево".

З 14 по 17 листопада президент Ірану відвідає Рим, Ватикан і Париж. Зокрема, він зустрінеться з прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці, Папою Римським Франциском, після чого вирушить до Франції, де виступить в ЮНЕСКО і проведе переговори з Франсуа Олландом. Як зазначає видання, це перший офіційний візит Хасана Роухані в Європу на посаді глави держави.

На переговорах щодо іранської ядерної програми Франція займала максимально жорстку позицію, зустріч лідерів в Парижі повинна сприяти зближенню двох країн.