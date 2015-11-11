На Мальдівах скасували надзвичайний стан

Уряд Мальдівської Республіки 10 листопада скасував надзвичайний стан, запроваджений 4 листопада.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

«За інформацією Посольства України в Республіці Індія, 10 листопада уряд Мальдівської Республіки скасував надзвичайний стан, запроваджений 4 листопада», - зазначається в повідомленні.

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За нформацією зовнішньополітичного відомства Мальдівської Республіки, обмеження щодо в’їзду та перебування іноземців відсутні.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Міністерство закордонних справ України рекомендувало громадянам України, які мають намір здійснити поїздку на Мальдіви, стежити за розвитком безпекової ситуації в цій країні та, в разі її погіршення, відкласти заплановану подорож.

Президент Мальдівської Республіки у зв’язку із загрозою національній безпеці з 4 листопада запровадив надзвичайний стан терміном на 30 діб.

Напружена ситуація виникла на Мальдівах ще 28 вересня. Тоді на борту катера президента країни Абдулли Яміна стався вибух, сам глава держави не постраждав. За версією слідства, вибух був замахом на президента.

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Після цього в країні розпочалися арешти підозрюваних в організації вибуху, серед заарештованих - і віце-президент країни Ахмед Адіб.

Крім того, 2 листопада співробітники правоохоронних органів Мальдів виявили саморобну бомбу на парковці неподалік від президентської резиденції.