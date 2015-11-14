Британія допоможе Франції, де у Парижі сталися напади - Кемерон
00:32, 14 листопада 2015Світ
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Великобританія зробить все, щоб допомогти Франції, де в п'ятницю сталися перестрілки і вибухи, заявив прем'єр-міністр Сполученого Королівства Девід Кемерон.
I am shocked by events in Paris tonight. Our thoughts and prayers are with the French people. We will do whatever we can to help.
— David Cameron (@David_Cameron) 13 Листопад 2015
Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів 10 округу Парижа, а також в театрі Батаклан в 11-му окрузі, де проходив концерт каліфорнійської рок-групи.
Крім того, два або три вибухи, імовірно, гранат, прозвучали в безпосередній близькості від стадіону Стад де Франс, де проходив товариський матч Франція - Німеччина. На матчі був присутній президент Франції Франсуа Олланд, повідомляє РИА Новости.
"Я шокований подіями в Парижі. Молюся і думаю про французький народ. Ми зробимо все, що можливо, щоб допомогти", - написав Порошенко на своїй сторінці в Twitter.
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