Франція подякувала Україні за прояв солідарності у зв'язку з терактами у Парижі

Про це йдеться у заяві посольства Франції в Україні.

У дипломатичному відомстві зазначили, що Франція зазнала безпрецедентного нападу. Президент Франції Франсуа Олланд зазначив, що це «жах», проти якого вестиметься «безжальна» боротьба.

"Безліч квітів та свічок було покладено перед французькими представництвами за кордоном, в тому числі перед нашим посольством в Києві, вже посеред ночі", - йдеться у заяві посольства.

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У зв'язку з цим французькі дипломати заявили, що "в цю тяжку годину вся команда посольства Франції надзвичайно зворушена і вдячна українцям, президенту Порошенку, прем’єр-міністру і уряду України за цей прояв солідарності. Ми постанемо ще більш об’єднані проти цього варварства".

У французькій установі поінформували, що президент Франції ухвалив два важливі рішення: було оголошено надзвичайний стан та одразу же відновлено контроль на кордонах.

Надзвичайний стан передбачає можливість введення заборони на переміщення осіб та запровадження зон з особливим режимом охорони та безпеки.

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"Було задіяно армійські підрозділи для забезпечення безпеки території. Міністерствами закордонних справ, юстиції та охорони здоров’я спільно з префектурою поліції було введено в дію спеціальний центр допомоги постраждалим", - йдеться у заяві.