Аналітики Stratfor вважають, що Франція посилить боротьбу проти ІД аж до відправки військ

Про це заявили аналітики ресурсу Stratfor, який часто називають "тіньовим ЦРУ", передає РІА Новости.

"Франція має низку можливостей для відплати, але відповідь обумовлена тим, хто саме буде відповідальним (за теракти). Якщо буде встановлено, що за атакою 13 листопада стоїть ІД, то Франція досить імовірно посилить свою військово-повітряну операцію у Сирії", - вважають експерти.

Водночас у Stratfor зазначають, що "небо Сирії вже перевантажене коаліцією і російськими військовими літаками". У зв'язку з цим Франція може активізувати операцію проти ІД в Іраку та інших країнах, зокрема в Лівії.

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"Іншою можливістю може бути посилення програми підготовки та спорядження антиіділівських сил в Ірак і Сирію і навіть проведення бойових операцій проти ключових лідерів (ІД)", - вважають експерти.

Більше того, зазначають у Stratfor, Франція може скерувати експедиційний корпус, як вона робила це раніше в африканському регіоні Сахель.

Раніше прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс заявив, що Франція продовжить участь в операції міжнародної коаліції проти "Ісламської держави".