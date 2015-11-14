Франція заявила, що продовжить війну проти "Ісламської держави"

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс, передає "Медуза" з посиланням на телеканал TF1.

Крім того, Вальс повідомив, що влада планує продовжити дію режиму надзвичайного стану, введеного в Парижі.

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Режим НС, сказав він, дозволяє розширити можливості правоохоронних органів із боротьби "з добре організованим супротивником".

Нагадаємо, серія терактів сталася в Парижі увечері 13 листопада. Загинуло 129 осіб, 352 отримали поранення. За даними прокуратури Франції, напад влаштували сім терористів, розбитих на три групи. Ніхто з учасників нападу не вижив. В одного з терористів був виявлений сирійський паспорт.