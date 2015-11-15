Світові лідери збираються у Туреччині на саміт G20

Як повідомляє Радіо Свобода, лідери країн найбільших економік обговорять глобальні проблеми, такі як боротьба з тероризмом, конфлікт у Сирії, міграційна криза та зміна клімату.

Президент США Барак Обама, як очікується, проведе двосторонні переговори зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом ще до початку саміту.

Читайте такожТуреччина знищила чотирьох бойовиків ІД напередодні саміту G20

Переговори відбуватимуться на тлі повідомлень про теракти у Парижі, де в ході нападів бойовиків угруповання «Ісламська держава» більше сотні людей загинули і понад 300 були поранені.

Напередодні прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що через теракти у Парижі Україна очікує від країн «Групи двадцяти» рішучої реакції щодо боротьби з тероризмом.