РФ завершує вивчення матеріалів щодо катастрофи російського A321 в Єгипті - Путін

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав в Анталії на зустрічі з головою Ради міністрів Італії Маттео Ренці.

«Ми зараз перебуваємо на завершальній стадії вивчення наявних у нас матеріалів», - зазначив Путін.

Ренці перед цим висловив співчуття у зв'язку з трагедією, яка сталася з літаком, що вилетів із Шарм-ель-Шейха.

«Я вважаю, що ми повинні виявляти єдність. У першу чергу, ця єдність має виявлятися в боротьбі з тероризмом. Ми вже про це говорили», - сказав прем'єр Італії.

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Як повідомляв УНІАН, літак російської компанії «Когалимавіа», що виконував рейс Шарм-ель-Шейх – Санкт-Петербург, зазнав катастрофи 31 жовтня над Північним Синаєм. У літаку перебували 217 пасажирів і семеро членів екіпажу, ніхто не вижив.

Розслідування причин авіакатастрофи триває. За попередніми даними, на борту стався теракт.

6 листопада Росія призупинила авіаційне сполучення з Єгиптом до з'ясування причин катастрофи аеробуса А321.