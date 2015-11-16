ЗМІ: У Брюсселі прогриміли два вибухи у зоні спецоперації
15:00, 16 листопада 2015Світ
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В зоні проведення поліцейської спецоперації в Брюсселі прогриміли два вибухи.
Журналіст на місці подій повідомив про два вибухи / twitter.com/paulrbrennan
Про це з місця подій повідомляє журналіст Пол Бреннан в Twitter.
"Два гучних вибухи чули близько вулиці Делоной, але поки не видно жодної помітної реакції від поліції", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, 16 листопада важкоозброєна поліція Бельгії провела рейд в Брюсселі в районі Моленбек, в якому жили передбачувані організатори та учасники терактів в Парижі. Під час рейду поліція вступила в перестрілку.
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