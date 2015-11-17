Наступного тижня Олланд має намір відвідати Вашингтон і Москву, щоб обговорити спільну боротьбу з ІД
10:24, 17 листопада 2015Світ
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Президент Франції Франсуа Олланд наступного тижня має намір відвідати Вашингтон і Москву для переговорів з Бараком Обамою і Володимиром Путіним.
REUTERS
Про це, як повідомляє РІА Новини, заявив у вівторок французький прем'єр Мануель Вальс.
"На наступному тижні президент Олланд вирушить у Вашингтон і Москву", — сказав Вальс в ефірі радіостанції France Inter.
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Як відомо, напередодні в ході виступу перед французьким Конгресом Олланд заявив, що найближчим часом має намір зустрітися окремо з президентами Росії і США — Володимиром Путіним і Бараком Обамою — щоб домовитися про об'єднання зусиль у боротьбі проти терористичним угрупуванням "Ісламська держава" в Сирії.
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