Обама відкинув наземну операцію у Сирії: її початок "був би помилкою"

Про це він сказав на прес-конференції після завершення зустрічі лідерів країн "Великої двадцятки" у Туреччині (трансляція прес-конференції транслювалася на сайті Білого Дому).

За словами лідера США, усі поради зі сторони, які лунають щодо того, що саме необхідно робити у боротьбі з бойовиками "Ісламської держави", зазвичай відповідають тому, що вже міжнародна коаліція робить.

При цьому Обама заявив, що "за одним винятком, було декілька осіб, які радили, що ми повинні розмістити велику кількість американських військ на землі (у Сирії)".

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Обама зазначив, що "беручи до уваги, що Сполучені Штати мають кращих військових у світі... і проводячи з ними інтенсивні зустрічі впродовж багатьох років, обговорюючи з ними ці різні варіанти, і це не просто моя точка зору, але і точка зору моїх найближчих військових та цивільних радників - це буде помилкою (розмістити війська у Сирії)".

Таким чином він пояснив, що США не будуть змінювати ту військову стратегію, якої міжнародна коаліція вже дотримується. США та союзники здійснюють повітряні удари у Сирії та Іраку по позиціям ІДІЛ. На переконання Обами, ця стратегія з часом приноситиме результати.

Раніше УНІАН повідомляв, що США відправлять до Сирії невелику групу американських сил спеціальних операцій у рамках боротьби проти "Ісламської держави".