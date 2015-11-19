ЄС і США готові продовжити і розширити санкції проти Росії - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в Брюсселі і Вашингтоні, передає Лента.ру.

Питання антиросійських санкцій, як зазначає видання, буде розглядатися на саміті ЄС у середині грудня. За інформацією WSJ, в даний час існує три можливих варіанти: продовження санкцій ще на шість місяців, пролонгація відразу на один рік або ж, навпаки, всього на чотири місяці, щоб продемонструвати схвалення поступок Москви щодо українського питання.

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У той же час, як стверджує Wall Street Journal, в Брюсселі склалася загальна думка, що економічний тиск на Росію потрібно продовжувати до реалізації Мінських угод. Високопоставлене джерело видання в ЄС заявило, що немає ніяких ознак відсутності консенсусу щодо можливості розширення санкцій проти Москви. При цьому співрозмовники WSJ відзначили, що Німеччина, Франція і Великобританія не мають наміру відмовлятися від підтримки України заради російської допомоги в Сирії.

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Аналогічну позицію з питання санкцій займають США, відзначає Wall Street Journal. Видання наводить, зокрема, вислів помічника держсекретаря США Вікторії Нуланд, яка 17 листопада заявила про те, що обмеження проти Москви повинні бути продовжені, і пообіцяла продовжити надавати підтримку Києву.