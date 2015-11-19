Вашингтон намагається розколоти союз РФ і Ірану щодо сирійського питання - WSJ

Про це повідомляє РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

За їх словами, США вже змогли «збільшити напруженість між Москвою і Тегераном

Адміністрація президента США Барака Обами і її європейські та арабські союзники намагаються знайти спосіб розділити союз Росії та Ірану, зміцнив позиції сирійського президента Башара Асада. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених дипломатів, які беруть участь у переговорах щодо припинення сирійського конфлікту.

За словами одного з джерел, Вашингтон помітив «збільшення напруженості між Росією і Іраном з питання про майбутнє Сирії».

Зусилля, які робилися на переговорах президента Росії Володимира Путіна з лідерами країн Близького Сходу, були спрямовані на те, щоб заручитися підтримкою Москви щодо обмеження часу перебування Асада при владі, зазначає WSJ.

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Іран розглядається США як гальмівна сила в процесі врегулювання сирійського питання через більш жорстку позицію Тегерана з приводу майбутнього Асада - Іран не зацікавлений у догляді сирійського лідера і розраховує, що отримає підтримку з цього приводу від Москви. Як заявляв раніше президент Ірану Хасан Рухані, відхід Асада перетворить Сирію в «рай для терористів».

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Якщо Москва укладе з Іраном і Асадом яку-небудь угоду, це підірве надії на міжнародний консенсус, пише WSJ. Вашингтон розраховує, що в позиції з приводу відходу Асада від влади Москва проявить гнучкість, але в позиції Тегерана такої гнучкості немає.

В останні тижні Путін провів переговори з лідерами Саудівської Аравії, ОАЕ та Ізраїлю, на яких позначив, що Москва буде прагнути обмежити вплив Ірану всередині Сирії в рамках будь-якого мирного врегулювання сирійського питання, розповіли WSJ високопоставлені дипломати.

Саудівська Аравія намагалася вмовити Москву відмовитися від підтримки Асада в довгостроковій перспективі та від посилення позиції Ірану - свого найближчого ворога в регіоні, розповідали саудівські чиновники.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з Путіним у Москві говорив про те, що Іран і ліванський рух «Хезболла» можуть використовувати територію Сирії для нападу на Ізраїль, але Путін запевнив його, що цього не станеться.

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На цьому тижні президент Франції Франсуа Олланд заявив про намір створити міжнародну коаліцію для боротьби з «Ісламською державою», в яку повинні увійти США і Росія.

Як повідомляв УНІАН, Іран і Росія підтримують режим президента Сирії Башара Асада. В кінці вересня Москва почала нанесення повітряних ударів в Сирії проти ісламістів, а також угруповань помірної опозиції.

Кремль заявляє, що урядові війська Сирії найбільш здатні протистояти угрупованню «Ісламська держава». А Вашингтон і його союзники звинувачують Асада в війні з власним народом.