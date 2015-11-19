У Франції схвалили продовження надзвичайного стану на 3 місяці

Про це повідомляє Європейська правда за інформацією Le Monde.

Як відзначає видання, законопроект зранку представив у парламенті прем'єр-міністр країни Мануель Вальс.

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"Надзвичайний стан повинен бути продовжений по всій країні. Свободи можуть бути тимчасово обмежено. Ми знаходимося в стані війни!" - наголосив Вальс під час виступу в парламенті.

Водночас, як пише видання, деякі положення та статті законопроекту все ще дискутуються парламентарями.

Зокрема, серед питань, які перебувають в стадії обговорення, посилення режиму домашнього арешту та контроль над пресою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Франсуа Олланд хоче на три місяці подовжити надзвичайний стан у країні, що був запроваджений у відповідь на терористичні атаки 13 листопада у Парижі.

Востаннє надзвичайний стан запроваджували у Франції 2005 року, щоб вгамувати заворушення у передмістях Парижа та інших великих міст.