ЗМІ опублікували фото жінки, яка стала першою смертницею в історії Франції

Бельгійське видання DH опублікувало фото якоїсь Хасни Аітбулахсен, яка, ймовірно, була смертницею, яка підірвала себе в ході поліцейської операції в паризькому передмісті Сен-Дені, передає "Газета.Ru".

За даними видання, дівчині було 26 років, вона була одержима джихадом і повідомляла в соцмережах про плани їхати до Сирії.

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Раніше ЗМІ заявили, що жінка підірвала себе під час поліцейської операції, стала першою смертницею в історії Франції.

У ході спецоперації поліції на півночі Парижа вчора, 18 листопада, було ліквідовано 3 терористів.

Вона також причетна до терактів 13 листопада в Парижі і до підготовки нових атак ісламістів.