Кількість загиблих від спеки в Каліфорнії досягла 123

У Каліфорнії кількість загиблих від спеки, за попередніми даними, досягла 123 осіб.

Як передає РІА «Новости», про це в п`ятницю повідомляють американські ЗМІ з посиланням на місцеві власті.

За даними Національної метеорологічної служби США, температура повітря в деяких районах Каліфорнії дещо знизилася. Так, у Сакраменто вперше за 12 днів стовпчик термометра опустився нижче 38 градусів за Цельсієм. У той же час у Фресно і Бейкерсфілді спека сягає 40-42 градусів.

Губернатор Каліфорнії Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР оголосив про створення 75 центрів, обладнаних потужними кондиціонерами, на ярмаркових площах по всьому штату.

У них зможуть тимчасово розміститися жителі Каліфорнії, які залишилися без кондиціонерів під час спеки.