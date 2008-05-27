Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається на лібералізацію візового режиму з Канадою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в Оттаві під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Стівеном ГАРПЕРОМ.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що у 2005 році Україна скасувала візи, в тому числі для громадян Канади. Він висловив переконання, що зараз два зовнішньополітичних відомства мають домовитись про лібералізацію віз для громадян України.