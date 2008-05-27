Ющенко сподівається на лібералізацію візового режиму з Канадою
00:03, 27 травня 2008Світ
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Про це він сказав на прес-конференції
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається на лібералізацію візового режиму з Канадою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в Оттаві під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Стівеном ГАРПЕРОМ.
В.ЮЩЕНКО нагадав, що у 2005 році Україна скасувала візи, в тому числі для громадян Канади. Він висловив переконання, що зараз два зовнішньополітичних відомства мають домовитись про лібералізацію віз для громадян України.
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