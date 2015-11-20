У Малі в ході штурму було звільнено 80 заручників, до готелю підтягуються миротворці ООН

В результаті штурму захопленого в Малі готелю Radisson Blu було звільнено 80 заручників, із посиланням на міцеві телеканали передає Reuters.

У той же час стало відомо, що до місця захоплення заручників підтяглися миротворці ООН з місії MINUSMA, яка зараз працює в Малі.

"Вони уірвалися до готелю, операція триває", - йдеться у повідомленні.

Крім того з Франції в Малі вже вилетіли близько 50 фахівців з контртерористичних операцій.

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Адміністрація готелю повідомляла про те, що готель атакували двоє озброєних чоловіків. При цьому джерело Reuters говорив про 10 нападників. ЗМІ повідомляли, що вони приїхали на автомобілі з дипломатичними номерами. Надходили повідомлення про перестрілку з загарбниками. Один із співробітників готелю розповів Associated Press, що при нападі бойовиків застосували гранати. Число жертв нападу зросло до 9 осіб.