У Марокко повідомили про арешт брата організатора паризьких терактів

15:51, 20 листопада 2015
Світ
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Влада Марокко повідомила про арешт молодшого брата передбачуваного організатора терактів у Парижі Абдельхаміда Абауда, передає Reuters.

Наручники / espanarusa.com

Повідомляється, що Яссін Абауд був затриманий на території Марокко минулого місяця.

Раніше повідомлялося, що серед убитих в ході спецоперації спецназу в паризькому передмісті Сен-Дені була Хасна Мта Булахсен — двоюрідна сестра Абауда, пише Росбалт.

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Увечері 13 листопада в Парижі відбулася серія терористичних атак. За останніми даними, 130 людей загинули, кількість постраждалих складає 352 людини, 99 з них знаходяться в критичному стані.

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