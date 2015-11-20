У Марокко повідомили про арешт брата організатора паризьких терактів
15:51, 20 листопада 2015Світ
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Влада Марокко повідомила про арешт молодшого брата передбачуваного організатора терактів у Парижі Абдельхаміда Абауда, передає Reuters.
Брата терориста арештували ще минулого місяця / espanarusa.com
Повідомляється, що Яссін Абауд був затриманий на території Марокко минулого місяця.
Раніше повідомлялося, що серед убитих в ході спецоперації спецназу в паризькому передмісті Сен-Дені була Хасна Мта Булахсен — двоюрідна сестра Абауда, пише Росбалт.
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Увечері 13 листопада в Парижі відбулася серія терористичних атак. За останніми даними, 130 людей загинули, кількість постраждалих складає 352 людини, 99 з них знаходяться в критичному стані.
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