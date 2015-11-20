У Марокко повідомили про арешт брата організатора паризьких терактів

Повідомляється, що Яссін Абауд був затриманий на території Марокко минулого місяця.

Раніше повідомлялося, що серед убитих в ході спецоперації спецназу в паризькому передмісті Сен-Дені була Хасна Мта Булахсен — двоюрідна сестра Абауда, пише Росбалт.

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Увечері 13 листопада в Парижі відбулася серія терористичних атак. За останніми даними, 130 людей загинули, кількість постраждалих складає 352 людини, 99 з них знаходяться в критичному стані.