Бойовики ІДІЛ змінили тактику у США і Європі - WSJ

Тепер підхід угруповання нагадує модель, за якою діє «Аль-Каїда», повідомляє РБК.

Теракти в Парижі є ознакою зміни тактики терористичного угруповання «Ісламська держава». Скоординована підготовка великих атак у західних країнах із залученням заслуговують довіри прихильників нагадує підхід, за яким діє «Аль-Каїда», розповіли The Wall Street Journal європейські та американські чиновники, що працюють у сфері боротьби з тероризмом.

За словами співрозмовників агентства, зміну тактики підтверджують і два попередніх теракти в Бейруті і Анкарі. Дані розвідки і перехоплені повідомлення говорять про те, що ці теракти були підготовлені безпосередньо за наказом лідерів ІД в Сирії і Іраку. Атаки здійснювалися місцевими керівниками, які були уповноважені діяти від імені угруповання.

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Джерела WSJ уточнили, що стратегія ІД була розрахована на те, щоб «надихати» на здійснення терактів на відстані, в тому числі за допомогою соціальних мереж. Подібні атаки було складно передбачити і запобігти, так як у виконавців були відсутні будь-які формальні зв'язки з угрупованням.

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Це значно відрізняється від підходу, за яким діяла «Аль-Каїда», пише видання. Екс-лідер угруповання Усама бен Ладен безпосередньо керував підготовкою терактів. Так, при організації терактів у посольствах США в Кенії Найробі і в 1998 році він особисто наголосив на карті, як повинні наблизитися до будівель вантажівки з вибухівкою. Про це в ході допиту розповів колишній прихильник угруповання.

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Організатор терактів в Парижі Абдельхамід Абауд також отримав інструкції про проведення атак від керівництва ІД, вважають американські чиновники. За словами слідчих, його можна назвати людиною, яка відповідає за "зовнішні операції». В органах по боротьбі з тероризмом припускають, що ІД могло направити таких «польових генералів» і в інші регіони.

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Зрушення в бік моделі «Аль-Каїди» полегшує виявлення терактів, відзначили деякі співрозмовники видання. Чим більше людей беруть участь в атаці, тим більш імовірно, що правоохоронні органи зможуть проникнути в групу за допомогою електронного стеження або роботи під прикриттям, пояснили посадові особи.

При цьому низка джерел WSJ підкреслила, що, незважаючи на зміну тактики, ІД як і раніше демонструє більшу гнучкість, що робить угруповання дуже небезпечною. Терористи інтенсивно використовують зашифровані технології, комунікації, що ускладнює роботу сил безпеки.

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Напередодні французька прокуратура повідомила про те, що ймовірний організатор терактів в Парижі Абдельхамід Абауд був ліквідований у ході спецоперації поліції, яка була проведена 18 листопада в передмісті Сен-Дені. Серія атак у французькій столиці сталася ввечері в п'ятницю, 13 листопада, її жертвами стали 132 людини.