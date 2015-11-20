Туреччина викликала посла РФ через бомбардування в Сирії

Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, передає Reuters.

Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що атаки, спрямовані проти мирного населення турецьких сіл, "можуть призвести до серйозних наслідків".

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Тому МЗС закликало до негайного припинення таких авіаударів військово-космічних сил РФ.

Нагадаємо, раніше турецький уряд виступав із заявами, в яких засуджував військову операцію РФ в Сирії. За словами Реджепа Тайїпа Ердогана, "Росія припускається серйозної помилки", і це лише посилить її подальшу ізоляцію.