Президент Туреччини вважає серйозною помилкою дії Росії у Сирії
15:20, 04 жовтня 2015Світ
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Президент Туреччини Тайїп Ердоган назвав дії російської влади в Сирії серйозною помилкою.
REUTERS
«Вчинені Росією кроки і кампанія з бомбардування в Сирії неприйнятні. На жаль, Росія робить серйозну помилку», - заявив Ердоган, передає Газета.ру.
Повідомлялося, що Ердоган має намір обговорити з російським президентом дії РФ в Сирії.
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Раніше британський прем'єр Девід Кемерон також назвав жахливою помилкою військові дії Росії у Сирії.
Сьогодні в міноборони РФ заявили про десять завданих авіаударів по сирійській території.
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