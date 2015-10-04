Президент Туреччини вважає серйозною помилкою дії Росії у Сирії

«Вчинені Росією кроки і кампанія з бомбардування в Сирії неприйнятні. На жаль, Росія робить серйозну помилку», - заявив Ердоган, передає Газета.ру.

Повідомлялося, що Ердоган має намір обговорити з російським президентом дії РФ в Сирії.

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Раніше британський прем'єр Девід Кемерон також назвав жахливою помилкою військові дії Росії у Сирії.

Сьогодні в міноборони РФ заявили про десять завданих авіаударів по сирійській території.