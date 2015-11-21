У Малі на 10 днів введено надзвичайний стан

Про це повідомляє Російська Служба Бі-Бі-Сі.

Уряд країни також оголосив триденний траур за загиблими в результаті нападу.

Раніше в п'ятницю держдепартамент США повідомив, що серед загиблих є один громадянин Сполучених Штатів.

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Відповідальність за напад взяло на себе пов'язане з "Аль-Каїдою" угруповання "Мурабитун", очолюване алжирським бойовиком Мухтаром Бельмухтаром.

Як повідомляв УНІАН, бойовики захопили заручників у готелі Radisson Blue в Бамако. Згідно з інформацією ЗМІ, в готелі знаходилося 170 осіб.