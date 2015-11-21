У Малі на 10 днів введено надзвичайний стан
02:11, 21 листопада 2015Світ
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Влада Малі оголосила про введення надзвичайного стану в країні терміном на 10 днів після нападу бойовиків на готель Radisson Blu у столиці країни Бамако, в результаті якого загинуло 27 осіб.
REUTERS
Про це повідомляє Російська Служба Бі-Бі-Сі.
Уряд країни також оголосив триденний траур за загиблими в результаті нападу.
Раніше в п'ятницю держдепартамент США повідомив, що серед загиблих є один громадянин Сполучених Штатів.
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Відповідальність за напад взяло на себе пов'язане з "Аль-Каїдою" угруповання "Мурабитун", очолюване алжирським бойовиком Мухтаром Бельмухтаром.
Як повідомляв УНІАН, бойовики захопили заручників у готелі Radisson Blue в Бамако. Згідно з інформацією ЗМІ, в готелі знаходилося 170 осіб.
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