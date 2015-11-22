З лікарні в Парижі вкрали захисний медичний одяг
Поліція Франції розслідує крадіжку медичного захисного одягу з лікарні Некер в Парижі.
Про це повідомив керівник госпіталю, передає Reuters.
Мотиви крадіжки поки не відомі, проте, як зазначає видання, це сталося на тлі побоювань загрози хімічної або біологічної атаки після терактів у Парижі 13 листопада.
Про зникнення "обмеженого числа захисних елементів одягу" стало відомо 18 листопада.
Прес-секретар департаменту охорони здоров'я відмовився надати більш детальну інформацію про речі, які були вкрадені.
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Як повідомляв УНІАН раніше, прем'єр-міністр країни Мануель Вальс під час виступу в парламенті заявив, що Франція може зіткнутися з хімічною або біологічною атакою терористів.
Нагадаємо, серія терактів сталася в Парижі увечері 13 листопада. Загинули близько 129 осіб, 352 отримали поранення. За даними прокуратури Франції, напад влаштували сім терористів, розбитих на три групи. Ніхто з учасників нападу не вижив. У одного з терористів був виявлений сирійський паспорт.