З лікарні в Парижі вкрали захисний медичний одяг

Про це повідомив керівник госпіталю, передає Reuters.

Мотиви крадіжки поки не відомі, проте, як зазначає видання, це сталося на тлі побоювань загрози хімічної або біологічної атаки після терактів у Парижі 13 листопада.

Про зникнення "обмеженого числа захисних елементів одягу" стало відомо 18 листопада.

Прес-секретар департаменту охорони здоров'я відмовився надати більш детальну інформацію про речі, які були вкрадені.

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Як повідомляв УНІАН раніше, прем'єр-міністр країни Мануель Вальс під час виступу в парламенті заявив, що Франція може зіткнутися з хімічною або біологічною атакою терористів.

Нагадаємо, серія терактів сталася в Парижі увечері 13 листопада. Загинули близько 129 осіб, 352 отримали поранення. За даними прокуратури Франції, напад влаштували сім терористів, розбитих на три групи. Ніхто з учасників нападу не вижив. У одного з терористів був виявлений сирійський паспорт.