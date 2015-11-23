Терористична загроза для інститутів ЄС у Брюсселі відсутня - прес-секретар ЄК

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, за словами Шинаса, "бельгійські власті підтвердили, що якихось особливих загроз європейських інститутів, включаючи комісію, немає".

За його словами, ЄК відстежує ситуацію і інформує своїх працівників про її розвиток.

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"Наш рівень готовності залишається "жовтим", яким він був до цього часу. Всі заходи, які були заплановані, відбудуться. Тим не менш, служба безпеки Єврокомісії застосувала в якості запобіжних заходів такі заходи безпеки, які вона вважає потрібними. Ми скасували всі заходи, які планувалися за межами Єврокомісії", - повідомив Шинас.

Він додав, що Єврокомісія знаходиться в постійному контакті з владою Бельгії, щоб відстежувати і оцінювати ситуацію.

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Як відомо, у Брюсселі зберігається найвищий, четвертий рівень тривоги, оголошений 21 листопада. Станції метро столиці Бельгії у вихідні були закриті, ряд заходів скасовано. Додаткові заходи безпеки були введені на транспорті.

Брюссель опинився в центрі розслідування, коли з'ясувалося, що підозрювані в атаках у Парижі жили в Бельгії.