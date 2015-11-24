Сирійські повстанці назвали умову видачі тіла розстріляного пілота Су-24

Про це повідомляє РБК.

Угрупування сирійських повстанців «10-а бригада Узбережжя» готове обміняти тіло загиблого російського пілота на ув'язнених, що утримуються сирійською владою, заявив агентству AP її представник Джахед Ахмад. Він також сказав, що повстанці продовжують пошуки другого пілота.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні турецький літак F-16 збив російський Су-24, що порушив повітряний простір країни. Турецькі військові заявили, що 10 разів попереджали екіпаж російського винищувача про порушення кордону перед тим, як збити літак.

ЗМІ повідомили, що один з пілотів російського Су-24 загинув.

Раніше повстанці заявили, що розстріляли в повітрі пілотів Су-24 при катапультуванні.