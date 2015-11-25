Німеччина відправить 650 військових на операцію в Малі

Про це повідомила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн, передає Бі-бі-сі. За її словами, це буде зроблено для підтримки сил Франції у глобальній боротьбі з джихадистами.

Читайте такожЩе одне угруповання взяло на себе відповідальність за напад на готель у Малі, жертвами якого стали 19 осіб

20 листопада французька влада направила в Малі елітний спецназ національної жандармерії. Таке рішення було прийнято після захоплення заручників у готелі Radisson у столиці країни.

У результаті нападу були вбиті 19 осіб.

Відповідальність за напад взяло на себе пов'язане з "Аль-Каїдою" угруповання "Мурабитун", очолюване алжирським бойовиком Мухтаром Бельмухтаром.