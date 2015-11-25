Німеччина відправить 650 військових на операцію в Малі
12:48, 25 листопада 2015Світ
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Німеччина має намір відправити 650 військовослужбовців для участі в операції в Малі, яка проводиться під керівництвом Франції.
Французькі власті направили в Малі елітний спецназ / twitter.com/DailySabah
Про це повідомила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн, передає Бі-бі-сі. За її словами, це буде зроблено для підтримки сил Франції у глобальній боротьбі з джихадистами.
Читайте такожЩе одне угруповання взяло на себе відповідальність за напад на готель у Малі, жертвами якого стали 19 осіб
20 листопада французька влада направила в Малі елітний спецназ національної жандармерії. Таке рішення було прийнято після захоплення заручників у готелі Radisson у столиці країни.
У результаті нападу були вбиті 19 осіб.
Відповідальність за напад взяло на себе пов'язане з "Аль-Каїдою" угруповання "Мурабитун", очолюване алжирським бойовиком Мухтаром Бельмухтаром.
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