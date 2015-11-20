У Малі знищили трьох джихадистів, які напали на готель – ВВС

Про це повідомив міністр оборони Малі.

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"Троє бойовиків були знищені в ході спецоперації в готелі Radisson", - цитує ВВС повідомлення у місцевому виданні.

Наголошується, що ці терористи перебували на даху готелю.

Як повідомляв УНІАН, раніше адміністрація готелю повідомляла про те, що готель атакували двоє озброєних чоловіків. При цьому джерело Reuters говорило про 10 нападників.

ЗМІ повідомляли, що вони приїхали на автомобілі з дипломатичними номерами. Надходили повідомлення про перестрілку з нападниками. Один зі співробітників готелю розповів Associated Press, що при нападі бойовики застосували гранати.

Число жертв нападу зросло до 9 осіб. В будівлі залишаються понад 130 заручників.