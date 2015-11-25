Меркель пропонує узгодити квоти на легальну міграцію
Глава німецького уряду закликала країни Євросоюзу узгодити квоти на легальну міграцію, які сприяли б зменшенню числа біженців, які прибувають в ЄС.
Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель виступила в підтримку міграційної політики уряду Німеччини. "Просте закриття кордонів не вирішить проблему", - заявила лідер німецького уряду, виступаючи в бундестазі в середу, 25 листопада, пише DW.
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За її словами, необхідно поставити заслін контрабандистам, що привозять біженців на територію ЄС, і "замінити нелегальність легальністю", встановивши "квоти на легальну міграцію", погоджені між країнами Євросоюзу.
Метою, на думку Ангели Меркель, має стати "зменшення числа прибуваючих до нас мігрантів". Ключову роль в досягненні цієї задачі відіграє Туреччина, вважає німецький канцлер.
Німеччина готова надати фінансову підтримку, необхідну Туреччині для врегулювання ситуації з біженцями та створення умов для первинного розміщення їх у країні.
Як повідомляв УНІАН, раніше Меркель закликала забезпечити більше можливостей для легальної міграції в Євросоюз і тим самим домогтися зменшення кількості біженців.