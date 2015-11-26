Олланд закликав Путіна створити "велику коаліцію" для боротьби з ІДІЛ

Про це президент Франції сказав на початку двосторонніх переговорів із Володимиром Путіним, передає Reuters.

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"Нашим ворогом є ІДІЛ, який має територію, армію та ресурси, і тому ми повинні створити цю велику коаліцію, щоб завдати удару цим терористам", - наголосив Олланд у Кремлі.

Французький президент сказав Путіну, що прибув у Москву, щоб разом з ним вивчити можливості для спільних дій та координації у боротьбі з терористичним угрупуванням "Ісламська держава".

Олланд додав, що також мета його візиту полягає у тому, щоб досягнути мирного розв'язання ситуації на Близькому Сході.

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У свою чергу Путін заявив, що Москва готова об'єднатися з Парижем проти "спільного ворога", як наслідок після збиття російського літака Туреччиною та терористичних атак у Парижі.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили наносять авіаудари в Сирії нібито по позиціях "Ісламської держави". За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ у Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

Однак у Держдепартаменті США повідомили, що менш як 10% ударів російської авіації спрямовані на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці, що виступають проти режиму президента Башара аль-Асада.