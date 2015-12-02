У Німеччині вперше з часів Другої світової перевидадуть Mein Kampf Гітлера

Перевиданням займеться Мюнхенський Інститут сучасної історії в січні наступного року.

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Перевидання буде надруковано у двох томах. Його обсяг буде майже дві тисячі сторінок, а вартість - 59 євро, передає ВВС Росія.

Перший наклад складе від трьох з половиною до чотирьох тисяч примірників.

За словами видавця, оригінальний текст буде супроводжуватися критичними коментарями, оскільки роботі притаманний яскраво виражений антисемітизм.

Крім того, видавець вважає, що багато слів і виразів у роботі Гітлера сучасні читачі не зрозуміють.

Плани перевидати Mein Kampf викликали різку негативну реакцію з боку єврейських громад Німеччини, книгу назвали небезпечною.

В інституті відзначають, що публікують роботу з метою розвіяти міфи, що склалися навколо неї, а також показати неспроможність її тез.

Французьке видавництво "Fayard" також заявляло про плани перевидати книгу з критичним аналізом.

Права на Mein Kampf з кінця Другої світової війни належать уряду німецької федеральної землі Баварія.

Останні 70 років місцева влада категорично відмовлялися давати дозвіл на перевидання роботи з поваги до жертв нацизму.

Однак 1 січня 2016 року закінчується термін охорони авторських прав на книгу. Тому її зможуть публікувати всі бажаючі.

Гітлер написав "Майн Кампф" під час тюремного ув'язнення в 20-х роках минулого століття.

Це автобіографічна робота, яка одночасно формулює і пропагує ідеї націонал-соціалізму.