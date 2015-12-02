У Німеччині вперше з часів Другої світової перевидадуть Mein Kampf Гітлера
У Німеччині вперше з часів закінчення Другої світової війни планують перевидати політичний маніфест Адольфа Гітлера Mein Kampf "Моя боротьба".
Перевиданням займеться Мюнхенський Інститут сучасної історії в січні наступного року.
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Перевидання буде надруковано у двох томах. Його обсяг буде майже дві тисячі сторінок, а вартість - 59 євро, передає ВВС Росія.
Перший наклад складе від трьох з половиною до чотирьох тисяч примірників.
За словами видавця, оригінальний текст буде супроводжуватися критичними коментарями, оскільки роботі притаманний яскраво виражений антисемітизм.
Крім того, видавець вважає, що багато слів і виразів у роботі Гітлера сучасні читачі не зрозуміють.
Плани перевидати Mein Kampf викликали різку негативну реакцію з боку єврейських громад Німеччини, книгу назвали небезпечною.
В інституті відзначають, що публікують роботу з метою розвіяти міфи, що склалися навколо неї, а також показати неспроможність її тез.
Французьке видавництво "Fayard" також заявляло про плани перевидати книгу з критичним аналізом.
Права на Mein Kampf з кінця Другої світової війни належать уряду німецької федеральної землі Баварія.
Останні 70 років місцева влада категорично відмовлялися давати дозвіл на перевидання роботи з поваги до жертв нацизму.
Однак 1 січня 2016 року закінчується термін охорони авторських прав на книгу. Тому її зможуть публікувати всі бажаючі.
Гітлер написав "Майн Кампф" під час тюремного ув'язнення в 20-х роках минулого століття.
Це автобіографічна робота, яка одночасно формулює і пропагує ідеї націонал-соціалізму.