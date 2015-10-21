Нетаньяху: Знищувати євреїв Гітлеру порадив колишній муфтій Єрусалима

Про це глава уряду заявив, виступаючи на Сіоністському конгресі в Єрусалимі, передає Reuters.

Він також звинуватив колишнього мусульманського релігійного діяча в причетності до атак мусульман на євреїв в Палестині в 1920-ті роки. За словами Нетаньяху, аль-Хусейні літав в Берлін в 1941 році на зустріч з Гітлером, після чого нацистський лідер вирішив почати голокост, цитує видання Lenta.ru.

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«Гітлер в той час не хотів знищувати євреїв, він хотів їх вигнати. А Хадж Амін аль-Хусейні прийшов до Гітлера і сказав: "Якщо ви проженете їх, всі вони приїдуть сюди". "Тоді що мені з ними робити?", — запитав фюрер. "Спаліть їх", — відповів муфтій», — розповів Нетаньху.

Опозиція відразу ж звинуватила ізраїльського прем'єра в спотворенні історичної правди. Представники палестинської влади у свою чергу заявили, що Нетаньяху готовий зняти з Гітлера відповідальність за вбивство 6 мільйонів євреїв для того, щоб звинуватити в цьому мусульман.

«Звичайно, не аль-Хусейні приймав остаточне рішення. Це безжальний задум самого Гітлера», — прокоментував заяву Нетаньяху його найближчий сподвижник, міністр оборони країни Моше Аялон.

Зустріч аль-Хусейні і Гітлера відбулася в Берліні 28 листопада 1941 року. Під час зустрічі муфтій називав Гітлера захисником ісламу, а також запропонував створити Арабський легіон в німецькій армії. Переслідування євреїв почалося в Німеччині в 1933 році, через два роки був прийнятий «нюрнберзький закон», що поклав кінець рівноправності євреїв в країні. Остаточне рішення про масове знищення євреїв було прийнято в 1942 році на Ванзейської конференції.

Хадж Амін аль-Хусейні був призначений муфтієм Єрусалима в 1921 році. Він брав активну участь в організації єврейських погромів в 1929 році. Через сім років створив юнацьку організацію Al Futuwwah за зразком Гітлерюгенду. З посади мусульманського релігійного діяча в Єрусалимі аль-Хусейні змістила британська влада на початку Другої світової війни. Він втік з країни, продовжуючи керувати арабським повстанням з Дамаска і Бейрута. З 1941 року жив в Італії, потім у Німеччині. Через рік після закінчення Другої світової війни оселився в Каїрі, потім перебував в Багдаді і Дамаску, звідки керував боротьбою палестинських арабів проти євреїв. Помер в Бейруті в 1974 році.