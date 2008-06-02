Чавес закликав сіяти зерна революції в усьому світі

Президент Венесуели Уго Чавес звернувся з революційним закликом до членів проурядової Єдиної соціалістичної партії країни, повідомляє венесуельське державне агентство ABN.

"Перед нами стоїть завдання посіяти зерно революції в усьому світі, і це ми повинні зробити спокійно, але з твердістю інтернаціоналіста", - заявив Чавес на зустрічі з кандидатами в губернатори і мери міст від правлячої партії.

На думку венесуельського лідера, революційні ідеї необхідно пропагувати в Західній півкулі, Європі, Африці і навіть Росії.

"Від Канади до Аргентини, а також країнах Карибського басейну повинні поширитися наші ідеї, - сказав Чавес... - Ми повинні прийти і в серце Африки - нашої матері, наша партія повинна пройти по всій Європі, починаючи з берегів Португалії і до безкраїх степів дружньої і братньої нам Росії", - цитує Чавеса РІА "Новости".

Президент Венесуели вважає, що поширення революційних ідей у світі має завершитися створенням цілої мережі міжнародних рухів.

"Головне завдання соціалістичної Єдиної партії Венесуели полягає в тому, щоб створити широку мережу дружніх нам міжнародних рухів на всіх континентах, де протистоять імперській гегемонії (США)", - сказав він.