Чавес закликав сіяти зерна революції в усьому світі
Включаючи Африку - "нашу матір" - і Росію
Президент Венесуели Уго Чавес звернувся з революційним закликом до членів проурядової Єдиної соціалістичної партії країни, повідомляє венесуельське державне агентство ABN.
"Перед нами стоїть завдання посіяти зерно революції в усьому світі, і це ми повинні зробити спокійно, але з твердістю інтернаціоналіста", - заявив Чавес на зустрічі з кандидатами в губернатори і мери міст від правлячої партії.
На думку венесуельського лідера, революційні ідеї необхідно пропагувати в Західній півкулі, Європі, Африці і навіть Росії.
"Від Канади до Аргентини, а також країнах Карибського басейну повинні поширитися наші ідеї, - сказав Чавес... - Ми повинні прийти і в серце Африки - нашої матері, наша партія повинна пройти по всій Європі, починаючи з берегів Португалії і до безкраїх степів дружньої і братньої нам Росії", - цитує Чавеса РІА "Новости".
Президент Венесуели вважає, що поширення революційних ідей у світі має завершитися створенням цілої мережі міжнародних рухів.
"Головне завдання соціалістичної Єдиної партії Венесуели полягає в тому, щоб створити широку мережу дружніх нам міжнародних рухів на всіх континентах, де протистоять імперській гегемонії (США)", - сказав він.